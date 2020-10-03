03.10.2020 (15:33)

В Нижегородской области разведчики ЗВО применили БПЛА для обнаружения узлов связи условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа применили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для обнаружения узлов связи условного противника в рамках двухстороннего тактико-специального учения .

В ходе учения разведчики применили БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». С помощью полученных данных разведчики смогли составить подробную карту местности района нахождения узлов связи условного противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 1000 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения.

Всего полетах приняло участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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