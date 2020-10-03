03.10.2020 (15:20)

Жены офицеров-мотострелков ЗВО приняли участие в соревнованиях с боевой стрельбой

На полигоне Кирилловский жены военнослужащих отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, соревновались в стрельбе из различных видов стрелкового оружия в рамках конкурса «Боевые подруги», посвященного Дню Сухопутных войск.

Со стороны девушек поддерживали их мужья–военнослужащие гвардейского соединения. Под их руководством участницы соревнований прошли краткий курс обучения по основам и правилам стрельбы из пистолета Макарова ПМ и автомата Калашникова АК-12, а также тренировались в занятии и смене огневых позиций, разборке и сборке оружия.

Жены офицеров поразили мишени на дальности от 100 до 600 метров сериями и одиночными выстрелами. Оценка за стрельбу выставлялась в соответствии с количеством пораженных целей и результатами выполнения нормативов по огневой подготовке.

По окончании стрельб участницам соревнований были вручены букеты цветов, грамоты и ценные подарки, а солисты оркестра гвардейского соединения посвятили женщинам попурри из лирических музыкальных композиций.

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады в ходе великой Отечественной войны участвовали в 18-ти наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.

20 воинов гвардейского соединения было удостоено звания Героя Советского Союза, 3 воина стали полными кавалерами ордена «Слава», 15 212 воинов награждено орденами и медалями. В послевоенный период военнослужащие соединения принимали участие в восстановлении конституционного порядка на территории Чеченской республики. Особенно отличился личный состав 133 гвардейского танкового батальона, трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

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