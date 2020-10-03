03.10.2020 (15:17)

Боевые расчёты С400 «Триумф» Ленинградской армии ЗВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2020»

В Астраханской области на территории государственного полигона Ашулук состоялся 3 этап конкурса по полевой выучке среди специалистов зенитных ракетных войск Вооружённых Сил Российской Федерации, в котором одержали победу боевые расчёты Западного военного округа.

В рамках третьего этапа борьба шла между командами боевыми расчётов военных округов Российской Федерации.

Лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в упорной борьбе продемонстрировали свои профессиональные навыки на основных этапах конкурса: заряжание пусковой установки, соревнование водителей многоосных шасси, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом, отражение удара воздушного противника с имитированными пусками, а также отражение удара, обозначенного реальной авиацией, с имитированными пусками, а также стрельба зенитными управляемыми ракетами по учебным воздушным целям.

Каждая команда состояла из 17 военнослужащих и включала в себя расчет командного пункта полка (6 человек), расчет зенитного ракетного дивизиона (7 человек) и расчет стартовый батареи (4 человека).

В результате упорной борьбы почётное первое место в номинации С-400 «Триумф» заняли боевые расчёты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, второе место досталось команде Центрального военного округа, а третье – команде сборной объединения Восточного военного округа.

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