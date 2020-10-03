03.10.2020 (15:15)

Уральский танковый фестиваль впервые прошел на полигоне ЦВО в Челябинской области

Масштабная патриотическая акция Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» впервые прошла на межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области.

В патриотической акции приняли участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала. Посетителям акции были продемонстрированы статические площадки показа современной и исторической автобронетанковой техники, фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов 20 века.

В завершение мероприятия для посетителей был организован парад разновременной автобронетанковой техники. Движение колонны бронетехники воссоздало непрерывную картину становления отечественного танкостроения от образцов времен Великой Отечественной войны до современных боевых машин, стоящих на вооружении подразделений ЦВО. В параде приняли участие знаменитые «тридцатьчетверки», тяжелые танки ИС и КВ, а также противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 «Зверобой, наводившие ужас на танковые дивизии Вермахта. Замыкали парадный строй бронетехники серийные разведывательно-дозорные автомобили БА-64, знаменитые фронтовые «полуторки» ГАЗ-АА и ставшие в годы Великой Отечественной войны артиллерийскими тягачами трактора С-65 «Сталинец». Современные боевые машины российской армии на параде были представлены бронетранспортерами БТР-80, БТР-82АМ, танками Т-72Б3М.

В ходе статического и динамического показа было задействовано более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении уральской танковой дивизии ЦВО и более 20 исторических танков и автомобилей.

Всего военно-патриотическую акцию Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» посетило около 5 тыс. жителей Челябинской области.

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