Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2020 (14:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к сдаче итоговой проверки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2020 учебный год.

На строевом смотре офицеры управления ОГРВ ПРРМ провели смотр документации, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

В ходе смотра бронетанковой техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.

Итоговая проверки для военнослужащих ОГРВ ПРРМ начнется со следующей недели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В сентябре текущего года саперы ЗВО разминировали более 200 взрывоопасных предметов в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Морская авиация Балтийского приняла участие в испытаниях корвета «Гремящий»
Более 4300 боеприпасов времен войны обезврежено саперами Балтийского флота с начала текущего года
Военные автоинспекторы ЗВО проверят на соответствие требованиям безопасности дорожного движения более чем 10 тыс. военных автомобилей

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false