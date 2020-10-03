03.10.2020 (14:46)
Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к сдаче итоговой проверки
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2020 учебный год.
На строевом смотре офицеры управления ОГРВ ПРРМ провели смотр документации, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.
В ходе смотра бронетанковой техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.
Итоговая проверки для военнослужащих ОГРВ ПРРМ начнется со следующей недели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.