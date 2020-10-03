03.10.2020 (13:40)

В сентябре текущего года саперы ЗВО разминировали более 200 взрывоопасных предметов в Санкт-Петербурге и Ленобласти

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 200 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов инфраструктуры, частных садовых участках и лесных массивах региона. Специалисты саперных подразделений ежедневно выполняли более 10 заявок по разминированию на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице