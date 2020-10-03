03.10.2020 (14:34)

Действующая копия бронепоезда времен ВОВ пополнила экспозицию парка «Патриот»

Торжественная передача полноразмерной действующей копии бронепоезда времен Великой Отечественной войны БП-43 состоялась в подмосковном парке «Патриот», в церемонии принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Благодаря кропотливой работе тульских мастеров экспозиция центральной выставочной площадки Министерства обороны России пополняется действующей копией легендарного «оружия Победы» - самого воюющего бронепоезда БП-43», - заявил Картаполов.

По его словам, экипажи бронепоездов «Козьма Минин», «Илья Муромец», «Лунинец», «Балтиец», «Народный мститель» и многих других безжалостно крушили живую силу, орудия и технику фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны. Пять бронепоездов были удостоены орденов Боевого Красного Знамени, десять дивизионов бронепоездов получили почетные наименования.

Бронепоезд БП-43 укомплектован оригинальными интерьерными системами наблюдения - это стереотруба, перископы, радиостанции. Поворачиваются башни, работает паровозная топка, гудит гудок. Стволы стрелкового оружия в походном формате разворачиваются по ходу движения и против хода, а все вооружение бронепоезда имитирует стрельбу.

«Благодаря мастерству инженеров, которые восстановили исторический облик бронепоезда, у посетителей парка «Патриот» появилась возможность ознакомиться с этой грозной машиной, а также наблюдать военно-исторические реконструкции с ее участием. Это очень важно для нас и для подрастающего поколения» - отметил Картаполов.

Также в рамках церемонии состоялась историческая реконструкция, в ходе которой экипаж бронепоезда БП-43 успешно отразил огнем из зенитной установки налет вражеской авиации – самолетов «Пайпер Кэб» и «Беккер».

Бронепоезд БП-43 являлся одним из самых массовых советских бронепоездов, построенных в годы Великой Отечественной войны. Всего вагоностроительными и паровозоремонтными заводами Советского Союза в период с 1942 по 1944 годы был построен 21 бронепоезд данного типа.

В качестве основных огневых средств на бронепоезде БП-43 использовались 76-мм танковые пушки Ф-34 с дальностью стрельбы до четырех километров. Баллистические характеристики орудий позволяли эффективно бороться с немецкой бронетехникой.

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