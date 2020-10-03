03.10.2020 (13:02)

В Институте государства и права РАН начала работу международная научно-практическая конференция «Нюрнберг — суд народов и мировой правопорядок: история и теоретическое наследие Института государства и права Российской академии наук»

В Институте государства и права РАН начала работу международная научно-практическая конференция «Нюрнберг — суд народов и мировой правопорядок: история и теоретическое наследие Института государства и права Российской академии наук» приуроченная к 75-летию Победы во Второй мировой войне и 95-летию образования Института.

В работе Конференции приняли участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Яцкин, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, заместитель Президента Российской академии наук, академик РАН Хабриева Т.Я., многочисленные руководители и представители федеральных государственных органов, российских и зарубежных научных и образовательных организаций, ведущие российские и иностранные ученые, ветераны и сотрудники Института.

В ходе докладов и выступлений особо подчеркнуто, что Конференция посвящена одному из актуальных направлений научных исследований - правовому наследию и урокам Нюрнбергского трибунала. Выступающими отмечена особая роль Института государства и права РАН в организации фундаментальных научных исследований правовых исторических аспектов Нюрнбергского процесса, и проблем, связанных с правовым наследием международного военного трибунала.

В своем выступлении глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что с точки зрения юриспруденции - Нюрнбергский процесс беспрецедентное событие, которое способствовало переосмыслению национальных правовых систем. После этого появился совершенно другой взгляд на национальное законодательство, и в него были внесены изменения.

Министр также отметил важность сохранения исторической памяти среди студентов. Валерий Фальков подчеркнул, что современные студенты зачастую не располагают полной информацией о несомненно знаковых исторических событиях, в том числе о Нюрнбергском трибунале. При этом принципиально важно, не только помнить об этом, но и передать знания следующим поколениям.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин отметил не только актуальность научных вопросов международной конференции, но и подчеркнул неоценимый вклад Института государства и права Российской академии наук в развитие данных исследований и юридической науки в целом.

Как подчеркнула Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова сотрудники Института активно участвуют в подготовке законодательных актов, проводят экспертизы выносимых на обсуждение законопроектов, дают экспертные заключения. Трудно переоценить тот вклад, который внесли ученые Института в разработку понятий и концепций государства и права на протяжении всей истории нашего государства. На базе исследований Института создана современная социология права как часть общей теории права.

В рамках Конференции состоялась торжественная церемония награждения коллектива и сотрудников Института государства и права Российской академии наук в связи с 95-летием его образования. В рамках которой торжественной обстановке Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вручил коллективу Института государства и права РАН Благодарность Благодарственные письма Президента Российской Федерации и почетные грамоты Минобрнауки России.

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