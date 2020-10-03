Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2020 (12:54)

В Кронштадте состоялась встреча военнослужащих Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота с ветеранами Великой Отечественной войны

В городе Кронштадте в соответствии с планом военно-патриотической работы, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым, состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны с военнослужащими учебного центра подготовки младших специалистов Военно-Морского Флота (Объединенного учебного центра ВМФ).

В ходе мероприятия ветераны пообщались с офицерами и матросами учебного центра. Военнослужащие проявили неподдельный интерес к рассказу о трагических событиях времен войны из уст тех, кто непосредственно принимал в них участие. Прозвучало много вопросов, на которые ветераны охотно ответили, после чего военнослужащие поблагодарили гостей за незабываемую встречу.

Также, в это день в рамках встречи для ветеранов была организована экскурсия в Кронштадтский Морской собор, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «ПАТРИОТ» и музей-эсминец «Беспокойный».

 По завершению, в ходе совместного обсуждения был рассмотрен вопрос дальнейшего участия ветеранов в мероприятиях военно-патриотической работы центра, а также оказания адресной помощи ветеранам со стороны военнослужащих ОУЦ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Ветераны ВДВ провели уроки мужества с сахалинскими школьниками
На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проведены испытания движительного комплекса и подруливающих устройств
Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища вернулись в Севастополь после завершения штурманского похода
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск

Метки:
Военно-Морской Флот , Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false