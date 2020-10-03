Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2020 (12:41)

Морская авиация Балтийского приняла участие в испытаниях корвета «Гремящий»

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля, совместно с представителями промышленности провели испытания радиотехнического вооружения корвета, радиолокационных станций и комплексов ПВО.

Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота. Самолеты и вертолеты произвели облет корабля, имитируя действия средств воздушного условного противника на различных скоростях высотах и дистанциях.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 4300 боеприпасов времен войны обезврежено саперами Балтийского флота с начала текущего года
Новейший тральщик «Яков Баляев» для Тихоокеанского флота Северным морским путем прибыл на Камчатку
На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проведены испытания движительного комплекса и подруливающих устройств
Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища вернулись в Севастополь после завершения штурманского похода

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false