03.10.2020 (12:41)

Морская авиация Балтийского приняла участие в испытаниях корвета «Гремящий»

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля, совместно с представителями промышленности провели испытания радиотехнического вооружения корвета, радиолокационных станций и комплексов ПВО.

Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота. Самолеты и вертолеты произвели облет корабля, имитируя действия средств воздушного условного противника на различных скоростях высотах и дистанциях.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

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