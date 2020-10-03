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03.10.2020 (12:23)

Сборная ЦВО одержала победу в командном зачете кубка ВС РФ по армейскому гиревому спорту

Подведены итоги кубка ВС РФ по армейскому гиревому спорту, который прошел в поселке Рощинский на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала Центрального спортивного клуба Армии.

В состязаниях участвовали около 90 атлетов из сборных команд, представляющих военные округа, виды и рода войск и военно-учебные заведения.

Сильнейшей в командном зачете стала сборная Центрального военного округа, второе место заняла сборная воздушно-десантных войск, третье — команда воздушно-космических сил.

По результатам выступлений на кубке ВС РФ произведен отбор спортсменов для участия в заключительном мастерском этапе кубка, который пройдет в Москве 20 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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