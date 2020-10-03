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03.10.2020 (11:34)

На российской военной базе в Таджикистане стартовал месячник безопасности дорожного движения

В военных городках Душанбе и Бохтар 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, стартовал месячник безопасности дорожного движения.

В рамках месячника с водителями будут проведены занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и изучения требований безопасности по управлению автомобильной техникой. В парках боевых машин сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции проведут технический осмотр автомобильного транспорта, а также проверят алгоритм прохождения водителями контрольно-технического пункта перед выходом техники в рейс.

Основная цель месячника безопасности дорожного движения — повышение эффективности работы командования соединения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущение гибели и травматизма на дорогах.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан , ВАИ
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