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03.10.2020 (11:30)

Более 4300 боеприпасов времен войны обезврежено саперами Балтийского флота с начала текущего года

С начала года специалистами Балтийского флота отработано и реализовано 496 заявок на вывоз боеприпасов времён войны, обнаруженных на территории Калининградской области. За девять месяцев флотские сапёры вывезли и уничтожили методом подрыва 4351 боеприпас.

В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 300-мм. Так же довольно часто военнослужащие обезвреживают миномётные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие, смертельно опасные находки.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где уничтожаются методом подрыва.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно.

Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разминирование
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