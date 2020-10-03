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03.10.2020 (11:24)

В армейском корпусе Черноморского флота стартовал месячник безопасности дорожного движения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начался месячник безопасности дорожного движения.

В рамках месячника с водителями будут проведены занятия со сдачей зачётов на знание Правил дорожного движения (ПДД) и изучены требования безопасности по управлению автомобильной техникой.

К проведению занятий привлечены сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ), а также представители технической части и автомобильной службы корпуса. До военнослужащих будет доведен анализ и статистика нарушений ПДД в 2020 году, основные особенности эксплуатации личного автотранспорта в зимних климатических условиях, поправки и изменения в ПДД на 2020 и 2021 год.

К занятиям привлечены более 3 тысяч военнослужащих из числа водителей и механиков-водителей автомобильной и бронетанковой техники, а также владельцы личного автотранспорта.

Основная цель месячника безопасности дорожного движения — повышение эффективности работы командования объединения, соединений и воинских частей по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущение гибели и травматизма на дорогах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , ВАИ , Военная полиция
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