03.10.2020 (10:06)

В Новороссийской ВМБ Черноморского флота завершилось комплексное учение по противоподводно-диверсионной обороне

В Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) завершилось комплексное тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) пункта базирования кораблей в Цемесской бухте.

В ходе учебных мероприятий в условиях, приближенных к реальным, была проверена эффективность работы системы ППДО НВМБ.

Оценивался уровень подготовки органов управления сил флотского объединения по оперативному решению задач борьбы с диверсантами.

В рамках учения военнослужащие отразили нападение диверсионных групп условного противника с морских направлений и со стороны берега. Для обнаружения «диверсантов» были задействованы беспилотные летательные аппараты и подводные средства разведки.

Роль условного противника выполняли военнослужащие отряда специального подразделения НВМБ.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота, в том числе патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и противодиверсионный катер «Курсант Кировец».

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