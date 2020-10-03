03.10.2020 (09:23)

Более 50 офицеров, прапорщиков и сержантов российской военной базы ЮВО в Абхазии стали обладателями собственных квартир

С начала текущего года, в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих, более 50 офицеров, прапорщиков и сержантов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, стали обладателями новых собственных квартир.

Каждый из военнослужащих по своему желанию выбрал регион для приобретения постоянного жилья на территории Российской Федерации. Наиболее востребованными местами для покупки квартиры стали - Краснодарский край и Ростовская область.

После трех лет участия в НИС военнослужащие могут воспользоваться целевым жилищным займом для приобретения жилья в желаемом регионе России. Особенностью данной программы является то, что платежи за ипотечный кредит погашает Министерство обороны РФ в полном объеме.

После получения свидетельств о предоставлении целевого жилищного займа, военнослужащие приступают к выбору квартиры и её покупке через кредитную организацию, работающей по программе «Военная ипотека». Предъявив в банке свидетельство о праве на ЦЖЗ, участники НИС заключают кредитные договоры и оформляют в собственность выбранные квартиры или дома.

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