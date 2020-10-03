03.10.2020 (08:44)

Более 300 военнослужащих ЮВО в Волгоградской области заселились в служебное жилье с начала года

С начала текущего года более 300 военнослужащих Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей заселились в служебное жилье.

Отделение (территориальное, г. Волгоград) ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации ведет работу по обеспечению жилыми помещениями для постоянного проживания военнослужащих Волгоградского территориального гарнизона.

Как рассказал начальник отделения Сергей Белошейкин, с начала года 5 военнослужащих и члены их семей получили ключи от собственных квартир для постоянного проживания по избранному месту жительства, в виде предоставления жилых помещений в собственность; 43 военнослужащих и членов их семей обеспечились жилыми помещениями для постоянного проживания в виде жилищной субсидии, направленной на покупку или строительство жилого дома, на общую сумму около 340 млн. рублей, 12 из которых обеспечены субсидией на сумму свыше 10 млн. рублей, в т.ч. военнослужащий Учебной авиационной базы г. Котельниково обеспечен жилищной субсидией на сумму 13,6 млн. рублей. Признались нуждающимися в этой форме обеспечения – 73 военнослужащих.

Кроме того, 546 военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы. 230 военнослужащих реализовали право целевого жилищного займа, что в свою очередь больше на 39,4 % чем по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением короновирусной инфекции, отделением принимаются меры, связанные с беспрепятственной реализацией военнослужащими своих социально-жилищных прав.

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