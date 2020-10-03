03.10.2020 (08:42)

Более 3000 новобранцев из Дагестана пополнит ряды Вооружённых Сил РФ в ходе осеннего призыва

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу военным комиссариатом Республики Дагестан, будет призвано более 3 тыс. граждан призывного возраста, с соблюдением всех мер по предупреждению распространения короновирусной инфекции.

Республиканский сборный пункт начал выполнение мероприятий осеннего призыва с 1 октября 2020 г. и продолжит до 1 декабря 2020 г. Первая отправка молодого пополнения запланирована 17 октября.

На сборных пунктах республики обустроены места приема и отправки воинских команд с молодым пополнением, на которых подготовлены и оборудованы медицинские пункты, создан необходимый запас медикаментов и средств дезинфекции.

В целях наиболее качественного обследования призывников к работе медицинских комиссий привлекаются врачи из медицинских учреждений Минобороны России.

Граждане, призванные на военную службу будут доставляться в составе команд автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для доставки в отдаленные районы спланировано около 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации.

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