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03.10.2020 (07:34)

Дезинфекция Хабаровского радиотехнического завода проведена подразделением РХБ защиты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

Военнослужащие подразделения РХБ защиты радиотехнических войск армии ВВС и ПВО ВВО провели санитарную обработку Хабаровского радиотехнического завода. В результате работ проведена специальная обработка внутренних производственных цехов, аппаратных, специализированных залов и помещений завода, а также находящееся в них техническое оборудование.

Дезинфекционные работы проводились тремя расчётами. Два из которых с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ произвели дезинфекцию газонов, дорог и подъездных путей к заводу.

Расчёт, состоящий из трёх военнослужащих, из ранцевых гидропультов обработал раствором гипохлорита калия внутренние объекты завода. В результате проведённого мероприятия были обработаны основные производственные помещения Хабаровского радиотехнического завода, требующие первичной обработки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , ОПК , COVID-19
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