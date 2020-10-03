03.10.2020 (07:11)
Юнармейцы Якутии приняли участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы»
Юнармейцы города Мирный Якутии приняли участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы». В ходе проведенных мероприятий юнармейцами высажено около 50 саженцев хвойных деревьев.
Мероприятие состоялось на территории сквера, где расположен памятник Герою Социалистического Труда Льву Солдатову. Юнармейцы высадили деревья в благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые внесли огромный вклад в защиту своей родины и мирного неба над головой. В ходе проведения мероприятия были соблюдены санитарные меры противоэпидемического характера.
Всероссийская эколого-патриотическая акция «Лес Победы», приурочена к 75-летию Великой Победы. Целью акции является высадка деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.