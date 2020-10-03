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03.10.2020 (07:05)

В Дальневосточном ВОКУ создали копию средневековой метательной машины

Оружейники военно-исторического общества Дальневосточного высшего общевойскового командного училища создали копию средневековой метательной машины гравитационного действия для осады городов. У различных народов оно называлось по-своему, но наиболее распространенным названием данного типа метательного оружия стал «требушет».

Принцип действия требушета основан на использовании энергии падающего груза большой массы, закреплённого на коротком конце рычага. При этом длинный конец рычага разгоняет пращу со снарядом до большой скорости. Метательные машины различных размеров в основном использовалась при осаде городов, а также как противопехотное оружие.

Курсанты и офицеры училища работали над созданием требушета около полугода. Созданная копия требушета размещена у входа в корпус кафедры вооружения и стрельбы и будет служить в учебных целях, как макет показа развития оружейной науки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное училище , Военное образование
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