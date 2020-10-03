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03.10.2020 (06:24)

Ветераны ВДВ провели уроки мужества с сахалинскими школьниками

На Сахалине в рамках военно-патриотического проекта «Памяти Героя», приуроченного к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, с учащимися общеобразовательных учреждений проводится цикл уроков мужества.

Уроки проходят при содействии офицеров армейского корпуса Восточного военного округа, управления Росгвардии, ДОСААФ России по Сахалинской области в форме увлекательных бесед с использованием фото- и видеоматериалов. Также для школьников организована выставка стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны.

На этих мероприятиях ветераны Воздушно-десантных войск рассказывают ребятам об истории создания Воздушно-десантных войск, способах десантирования и вооружении современных ВДВ.

Отдельная глава уроков посвящена знакомству школьников с биографией генерала Василия Маргелова, какой вклад он внёс в развитие Воздушно-десантных войск, ну и конечно ребятам рассказывают о подвигах совершённых десантниками во время военных конфликтов и боевых действий. 

По окончанию цикла уроков мужества будет объявлен конкурс рисунков, которые лягут в основу создания памятников и скульптур в будущем сквере «Десантной Доблести и Отваги» в Южно-Сахалинске.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Восточный военный округ , Ветераны , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание
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