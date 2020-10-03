03.10.2020 (06:13)
Командующий войсками ВВО проинспектировал соединения и воинские части в Забайкалье
Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко проинспектировал соединения и воинские части, дислоцированные в Забайкальском крае.
В ходе рабочей поездки командующий войсками округа проверил организацию повседневной деятельности, боевой подготовки, состояние военной техники и вооружения в воинских частях. Также, были проверены вопросы организации стартовавшего осеннего призыва в регионе.
Помимо этого, командующий войсками наградил ряд офицеров объединения государственными и ведомственными наградами.
Орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получил командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Роман Бердников.
Новости по теме:
Командующий Тихоокеанским флотом поздравил руководство и жителей ЗАТО Фокино с 40-летием со дня образования города
Метки: