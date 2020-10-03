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03.10.2020 (06:13)

Командующий войсками ВВО проинспектировал соединения и воинские части в Забайкалье

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко проинспектировал соединения и воинские части, дислоцированные в Забайкальском крае.

В ходе рабочей поездки командующий войсками округа проверил организацию повседневной деятельности, боевой подготовки, состояние военной техники и вооружения  в воинских частях. Также, были проверены вопросы организации стартовавшего осеннего призыва в регионе.

Помимо этого, командующий войсками наградил ряд офицеров объединения государственными и ведомственными наградами.

Орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получил командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Роман Бердников.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Командующий , Восточный военный округ , Рабочие поездки
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