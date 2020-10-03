03.10.2020 (06:08)
В преддверии контрольной проверки со связистами ВВО прошла радиотренировка
Радиотренировка в преддверии контрольной проверки проведена в войсках связи Восточного военного округа.
В ходе практической части мероприятия специалисты организовали устойчивую связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов между пунктами управления и подчиненными подразделениями. Кроме того, при проведении радиотренировки была проверена работа специальной аппаратуры.
Так, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
В мероприятиях были задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт» и другие комплексы.
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