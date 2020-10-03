Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2020 (06:08)

В преддверии контрольной проверки со связистами ВВО прошла радиотренировка

Радиотренировка в преддверии контрольной проверки проведена в войсках  связи Восточного военного округа.

В ходе практической части мероприятия специалисты организовали устойчивую связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов между пунктами управления и подчиненными подразделениями. Кроме того, при проведении радиотренировки была проверена работа специальной аппаратуры.

Так, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации  связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

В мероприятиях были задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт» и другие комплексы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Командующий Тихоокеанским флотом поздравил руководство и жителей ЗАТО Фокино с 40-летием со дня образования города
В Бурятии началась проверка уровня физической подготовленности военнослужащих
Новейший тральщик «Яков Баляев» для Тихоокеанского флота Северным морским путем прибыл на Камчатку
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков совершили рабочую поездку в город-герой Тулу

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false