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03.10.2020 (06:03)

Командующий Тихоокеанским флотом поздравил руководство и жителей ЗАТО Фокино с 40-летием со дня образования города

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц направил поздравительное письмо главе закрытого административного территориального образования (ЗАТО) город Фокино Приморского края Александру Баранову, в котором поздравил его и жителей города с 40-летием со дня образования ЗАТО.

В памятном адресе говорится, что история создания ЗАТО была определена историей развития Тихоокеанского флота. Само название, полученное городом, пропитано морской душой и связано с именем бывшего командующего ТОФ адмирала Виталия Алексеевича Фокина.

С момента образования и до настоящего времени Фокино продолжает оставаться военно-морской базой для кораблей и сил Тихоокеанского флота. Здесь, на берегу Тихого океана, выросло не одно поколение моряков-тихоокеанцев, ставших командирами и адмиралами. Свой весомый трудовой вклад в укрепление боеготовности флота вносят и жители Фокино.

Командующий флотом пожелал жителям города-юбиляра дальнейших успехов в трудовой деятельности, счастья, здоровья и процветания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Командующий , Восточный военный округ , Социальное развитие
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