03.10.2020 (05:58)

В Бурятии началась проверка уровня физической подготовленности военнослужащих

В Республике Бурятия военнослужащие соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа приступили к сдаче физической подготовки в ходе проведения контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе мероприятий военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости. Для определения быстроты военнослужащие сдавали на выбор бег на 60, 100 метров или челночный бег 10х10.

Помимо этого, оценивались физические возможности в силе военнослужащих-связистов в подтягивании на перекладине, выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости был проведен кросс на 1 и 3 километра в зависимости от возрастной группы.

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