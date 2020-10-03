03.10.2020 (04:53)

Новейший тральщик «Яков Баляев» для Тихоокеанского флота Северным морским путем прибыл на Камчатку

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» после перехода по Северному морскому пути прибыл на Камчатку. Морской буксир (МБ) «Антей» осуществляет проводку тральщика во Владивосток, где корабль пройдёт заводские ходовые и государственные испытания.

Буксировка тральщика осуществляется из Санкт-Петербурга и к настоящему времени корабль и судно прошли свыше 12 тыс. морских миль. Для пополнения запасов воды и топлива МБ зашел в порт Петропавловска-Камчатского, откуда через несколько дней продолжит переход в столицу Приморского края.

Тральщик проекта 12700 «Яков Баляев» является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Справочно :

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м. Скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице