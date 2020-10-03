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03.10.2020 (02:38)

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении приступили к проверке состояния физической подготовленности военнослужащих

В соответствии с планом мероприятий на 2020 учебный год и в соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации в Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит итоговая проверка состояния физической подготовленности личного состава соединения по итогам 2020 учебного года.

Комиссией проверяется физическая подготовленность всех категорий военнослужащих. В ходе проверки личный состав сдает нормативы на ловкость, быстроту, силу, выносливость и военно-прикладные навыки. Десантники совершают марш-бросок на 5 км, преодолевают полосу препятствий, осушествляют метание гранат на дальность  и выполняют комплекс упражнений рукопашного боя.

Проверка состояния физической подготовленности 100% личного состава  соединения пройдет в период с 28 сентября по 10 октября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Физподготовка
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