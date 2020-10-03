03.10.2020 (00:00)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков совершили рабочую поездку в город-герой Тулу

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершили совместную рабочую поездку в город-герой Тулу, где на полигоне «Слободка» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совместно с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым приняли участие в открытии первенства силовых ведомств страны по практической стрельбе, которое посвящено памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при исполнении воинского долга и служебно-боевых задач.

Также в торжественной церемонии открытия приняли участие семьи погибших сотрудников спецподразделений.

Мероприятие организовано руководством Министерства обороны Российской Федерации, командования Воздушно-десантных войск, правительства Тульской области и проводится в период со 2 по 3 октября текущего года.

Затем заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в открытии памятника Подольским курсантам, героически оборонявших рубежи на юго-западных подступах к Москве в октябре 1941 года, установленного перед Тульским суворовским военным училищем.

В завершение рабочей поездки заместитель Министра обороны и командующий ВДВ посетили одно из ведущих предприятий города оружейников АО «Тулаточмаш», где проверили ход выполнения гособоронзаказа по производству полигонного оборудования и тренажерных комплексов для дальнейшей поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Справочно :

В первенстве по стрельбе принимают участие более 120 сотрудников подразделений ОМОН и СОБР, спецподразделений ФСБ, МВД, УФСИН России, военнослужащих Сил специальных операций Минобороны России, управления специального назначения службы безопасности Президента ФСО России в составе 28 команд из Воронежа, Москвы, Тулы, Рязани.

Турнирная программа включает 14 упражнений, в том числе два ночных. Их условия продиктованы спецификой выполняемых задач сотрудниками и военнослужащими спецподразделений. Это и огневое поражение целей из бронеавтомобиля через бойницы, штурм автобуса и частного домовладения, освобождение заложников. Моделирование обстановки в ходе выполнения упражнений максимально приближено к боевой. При этом судьи будут оценивать не только количество пораженных целей, но тактический алгоритм поражения.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в парке Патриот-Тула в рамках чемпионата пройдет первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета. В нем примут участие более 80 юных спортсменов из 9 регионов страны, а также 40 юнармейцев из Тульской области.

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