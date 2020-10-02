02.10.2020 (19:37)

Иркутские ракетчики впервые применили современные образцы специальной техники РВСН в ходе командно-штабного учения

В ходе командно-штабного учения (КШУ) с Иркутским ракетным соединением стратегические ракетчики впервые применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ».

С помощью БПДМ «Тайфун-М» ракетчики провели разведку маршрутов боевого патрулирования. Для обнаружения диверсионных групп были применены беспилотные летательные аппараты, входящие в состав машины. С помощью БЛА были обнаружены диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы.

Беспрепятственное движение колонны ПГРК «Ярс» с установленным скоростным режимом обеспечивала МДР «Листва», предназначенная для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. По легенде условные диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. МДР способна обезвредить все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 метров от самой трассы.

Также в ходе учения ракетчики применяли машину инженерного обеспечения и маскировки, которая обеспечивала выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение). С помощью данной техники производится инженерная разведка маршрутов на наличие минно-взрывных заграждений и разминирование местности, а также скрытия следов заезда агрегатов на полевые позиции.

В общей сложности в учении было задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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