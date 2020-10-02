02.10.2020 (19:04)

На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проведены испытания движительного комплекса и подруливающих устройств

На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров», который строится по заказу Минобороны России на судостроительном заводе «Северная верфь», прошли испытания движительного комплекса и подруливающих устройств, а также закончена подготовка жилых и служебных помещений.

Для проведения ходовых испытаний, которые запланированы в Балтийском море на начало декабря, экипаж должен прибыть на судно в конце октября – начале ноября.

«Всеволод Бобров» — второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» было принято в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году оно успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Суда тылового обеспечения предназначены для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

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