Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2020 (19:04)

На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проведены испытания движительного комплекса и подруливающих устройств

На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров», который строится по заказу Минобороны России на судостроительном заводе «Северная верфь», прошли испытания движительного комплекса и подруливающих устройств, а также закончена подготовка жилых и служебных помещений.

Для проведения ходовых испытаний, которые запланированы в Балтийском море на начало декабря, экипаж должен прибыть на судно в конце октября – начале ноября.

«Всеволод Бобров» — второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» было принято в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году оно успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Суда тылового обеспечения предназначены для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища вернулись в Севастополь после завершения штурманского похода
Двенадцать мин времен войны обнаружил и обезвредил в Финском заливе тральщик Балтийского флота «Александр Обухов»
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск
Корабли Черноморского флота примут участие во Втором Севастопольском военно-морском салоне «СВМС-2020»

Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли , Гособоронзаказ , ОПК
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false