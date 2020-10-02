02.10.2020 (18:58)

Десантники из Иванова отпраздновали годовщину со дня создания прославленного 217-го гвардейского парашютно-десантного полка

В городе Иваново отметили 72-ю годовщину со дня образования прославленного 217-го гвардейского парашютно-десантного полка.

На территории военного городка прошли торжественные мероприятия с участием командования, почетных гостей и ветеранов части.

Со словами поздравления к личному составу обратился командир Ивановского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Николай Чобан, который поздравил всех военнослужащих с праздником, вручил наиболее отличившимся ведомственные награды и объявил благодарность за успехи в службе.

В сентябре 2020 года десантники полка в рамках совместного российско-белорусского учения «Славянское братство–2020» на аэродроме города Иваново осуществили погрузку личного состава и техники на самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и, преодолев более 1000 километров, совершили десантирование парашютным способом на полигон Брестский в Республике Беларусь в составе батальонно-тактической группы в количестве около 300 человек личного состава и 40 единиц боевых машин десанта БМД-2.

Накануне, выполнив поставленную учебно-боевую задачу, все военнослужащие части вернулись в пункт постоянной дислокации.

Справочно :

Свою славную историю 217-й полк ведет с 1 октября 1948 года, когда в селе Галенки Молотовского района Приморского края на базе 2-го батальона 296-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был сформирован 217-й гвардейский десантный полк, который вошел в состав 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-го гвардейского Свирского воздушно-десантного Краснознаменного корпуса.

11 февраля 1949 года в связи с изменением боевого применения ВДВ полк был переименован из посадочно-десантного в парашютно-десантный. А 20 февраля этого же года на основании Указа Президиума Верховного Совета 217-му гвардейскому парашютно-десантному полку было вручено Боевое знамя.

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