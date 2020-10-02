02.10.2020 (18:09)

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища вернулись в Севастополь после завершения штурманского похода

Курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова вернулись в Севастополь после завершения штурманского похода на учебном корабле «Смольный».

Поход, который проводился с 7 июля по 30 сентября, был организован в соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом России адмиралом Николаем Евменовым. На данном этапе штурманского похода корабль прошел по маршруту Севастополь – Средиземное море – Севастополь.

В рамках практики более 100 курсантов на учебном корабле «Смольный» за 17 ходовых дней прошли около 4 тыс. морских миль.

Программой корабельной практики были предусмотрены ежедневные занятия по основам корабельной организации, морской подготовке, живучести корабля, а также общей, специальной и физической подготовке, к организации которых привлекались руководители практики и наиболее подготовленные офицеры, мичманы и старшины корабля.

Во время похода курсанты освоили основные способы кораблевождения и решения навигационных задач в ходе подготовки к самостоятельному несению ходовой вахты при плавании в открытом море и вблизи берега. Кроме того, будущие офицеры на практике отработали первичные мероприятия по борьбе за живучесть на учебно-тренировочном комплексе корабля.

Поход позволил сформировать у будущих военно-морских офицеров надежные морально-волевые качества, пройти закалку морем в сложных условиях, приобрести практические навыки исполнения должностных обязанностей.

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