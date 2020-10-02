02.10.2020 (17:41)

В Мурманской области прошли плановые полеты экипажей дальней авиации

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил прошли плановые полеты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3, транспортных самолётов Ан-12 и вертолётов Ми-8.

Летный состав отработал взлеты и посадки, проход на предельно малой высоте, порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.

В ходе выполнения полетного задания особое внимание уделялось отработке техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

На земле инженерно-технический состав выполнял нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В полетах приняли участие молодые летчики в качестве штурманов и помощников командиров кораблей.

В одной лётной смене было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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