02.10.2020 (17:33)

Грандиозным парадом завершилась юнармейская смена в лагере «Океан»

Во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае официально закрыли профильную смену «Юнармейские маршруты». Ярким финалом стала военно-спортивная игра на местности «Служить России-2020».

Перед ее началом 700 мальчишек и девчонок, причем не только юнармейцы, но и другие участники десятой смены, прошли по главной площади лагеря торжественным маршем. Свой парад ребята посвятили 75-летию Великой Победы и окончанию Второй мировой войны. Подростки пронесли копию Знамени Победы размером 10 на 20 метров. Замыкали колонну воспитанники учебного центра подготовки младших специалистов Военно-Морского Флота, которые перевоплотились в солдат времен Великой Отечественной.

Вдохновившись мероприятием и настроившись на победу, юнармейцы включились в борьбу. Военно-спортивная игра не для слабых духом — ребятам устроили самые разные испытания. За три недели смены наставники успели как следует натренировать отдыхающих.

Каждый день — насыщенная программа. До обеда — занятия по военно-патриотическому воспитанию и туризму, после обеда — обычная школа. За допризывную подготовку отвечали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Участники смены — 102 юнармейца из Приморского края осваивали азы строевой, огневой и медицинской подготовки. Подростки оттачивали навыки и ставили рекорды.

Юнармеец Филипп Стрельников поразил даже взрослых, выбив на турнире по стрельбе три десятки тремя патронами. Парень признается, не ожидал такой точности, но результат закономерен.

«В движении я уже три года. Много и регулярно тренируюсь, занимаюсь и оттачиваю мастерство. То, что мне дала «Юнармия» обязательно пригодится в будущем. Тем более, что я планирую связать свою судьбу с военной профессией», — поделился Филипп.

Конкуренцию парням с легкостью составит юнармеец Маргарита Краснова. Девушка на разборку-сборку автомата тратит чуть больше 20 секунд.

«Мне нравится спорт и физическая нагрузка. Какие-то испытания даются нелегко, но я не боюсь трудностей. Они меня только мотивируют к покорению новых вершин», — уточнила она.

Педагоги не зря старались — юнармейцы уверенно прошли соревнования в рамках игры «Служить России». Ребята умело справились с костюмом РХБ защиты, прошли через дымовую завесу, на скорость собирали и разбирали автомат, метко кидали гранаты, покоряли полосу препятствий и спасали «раненых» товарищей. На маршруте из 30 станций смогли обойти четыре десятка конкурентов.

«Игры в формате легендарной «Зарницы», где юнармейцам приходится ремонтировать автомобиль, стрелять из пневматического оружия, проходить минные заграждения, направлены в первую очередь на демонстрацию знаний, полученных во время допризывной подготовки. Хотя кубок победителя, конечно же, будет приятным бонусом. Но, я считаю, что все участники профильной смены в «Океане» — победители. Они прошли «Юнармейскими маршрутами», чтобы стать сильными, умными и целеустремленными», — рассказал начальник Главного штаба движения, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

Стоит отметить, что в «Юнармии» делают акцент не только на спорт, но и на развитие личности и сохранение исторической памяти. Десятая смена проходила в рамках Года памяти и славы. Именно поэтому в программе появились патриотические мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны.

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