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02.10.2020 (17:28)

Центр санэпиднадзора ЦВО отметил 85-ю годовщину со дня формирования

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Центрального военного округа (ЦВО) отпраздновал 85-ю годовщину со дня формирования. В честь юбилея ЦГСЭН в Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге состоялись праздничные мероприятия с участием военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов подразделения.

Выступая с поздравительной речью, начальник ЦГСЭН ЦВО подполковник медицинской службы Иван Мухачев поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал подразделения за их самоотверженный труд в деле обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия войск ЦВО, а также пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов.

ЦГСЭН ЦВО — крупная многопрофильная организация медицинской службы ЦВО, оснащенная современным лабораторным и инструментальным оборудованием для изучения электромагнитных и радиоактивных излучений, микроклимата, факторов окружающей среды, индикации биологических агентов, проведения различных диагностик.

Личный состав ЦГСЭН ЦВО принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, выполнял профильные задачи в большинстве вооруженных конфликтов современности. Военные эпидемиологи ЦВО оказывали помощь населению, пострадавшему от землетрясения и цунами на островах Индонезии, а также медикам Республики Гвинея в борьбе с опасным инфекционным заболеванием — лихорадкой Эбола. Также специалисты ЦГСЭН ЦВО оказывали помощь населению города Тулун, пострадавшему в результате наводнения в 2019 году.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Годовщины
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