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02.10.2020 (17:26)

Военнослужащие ЦВО отработали уничтожение высокотехнологичного противника на учении под Челябинском

Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение высокотехнологичного противника в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области. Всего в практических действиях принимали участие более 800 военнослужащих танковой дивизии, а также подразделения смешанного авиационного соединения ЦВО.

Разведывательными подразделениями с помощью комплексов «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов был вскрыт базовый район условного противника, оснащённого современными образцами средств разведки, связи и огневого поражения. По выявленным позициям были нанесены артиллерийские и авиационные удары с применением самоходных гаубиц «Мста», реактивных систем залпового огня «Град» и вертолётов Ми-24.

Артиллеристы использовали «огневое окаймление» — с помощью неподвижного заградительного огня противник был загнан в котёл, центр которого был накрыт залпами реактивных снарядов. Сразу после этого подразделения совершили противоогневой манёвр, уходя от ответного удара.

Для противодействия авиации условного противника, имитируемой вертолётами Ми-8, передвижение войск было прикрыто расчётами зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М», «Тунгуска» и «Игла». Также было отработано радиоэлектронное подавление средств разведки и поражение беспилотных летательных аппаратов противоборствующей стороны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Учения
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