02.10.2020 (17:23)

Войска ЦВО в 2020 году получили более 20 тыс. современных противогазов с улучшенными защитными характеристиками

Более 20 тыс. единиц современных противогазов с улучшенными защитными и эксплуатационными характеристиками ПМК-4 получили войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году. Современные средства индивидуальной защиты поступили в соединения ЦВО, дислоцированные в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

ПМК-4 предназначен для защиты органов дыхания, глаз, а также кожи головы и лица от боевых отравляющих веществ, радиоактивной пыли и радиоактивного излучения. ПМК-4 полностью интегрирован в состав комплектов индивидуальной экипировки «Ратник» и превосходит более ранние модификации противогазов усовершенствованными панорамными модулями наблюдения, усиленной защитой от отравляющих веществ, а также меньшим весом.

Ранее сообщалось, что подразделения ЦВО с начала 2020 года получили свыше 13 тыс. комплектов боевой экипировки мотострелковых подразделений «Ратник» и танковых экипажей «Ковбой», а также тепловизионную аппаратуру, приборы наблюдения и прицельные приспособления для стрелкового вооружения.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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