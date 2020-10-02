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02.10.2020 (16:34)

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Сухопутных войск

3 октября на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Сухопутных войск.

В программе праздника плац-концерт роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, выезд Кремлевской школы верховой езды, концерт артистов Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе и ансамбля Московского высшего общевойскового командного училища, реконструкция общевойскового боя и военно-историческая реконструкция.

Кроме того, можно будет осмотреть выставку колесной техники, оружия, интерактивные выставки «Сухопутные войска. Связь времен» и «Специальные войска», увидеть анимационное выступление «Парад эпох», принять участие в мастер-классах по сборке-разборке картонных моделей техники, пройти «Военный ликбез» и понаблюдать за «боями» радиоуправляемых танков.

Также на площадке праздника будут открыты пункт отбора на военную службу по контракту и пункт информации военных вузов.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование , Музеи
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