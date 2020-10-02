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02.10.2020 (16:29)

Военные автоинспекторы ЗВО проверят на соответствие требованиям безопасности дорожного движения более чем 10 тыс. военных автомобилей

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению занятий с военными водителями соединений и воинских частей в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской, Московской областях в рамках месячника безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах России, стартовавшего 1 октября.

Военные автоинспекторы проверят работу военных водителей и их транспортные средства как в пунктах постоянной дислокации, так и на маршрутах следования воинских колонн. Сотрудники ВАИ проводят информационную работу с военнослужащими и гражданскими водителями воинских частей и органов военного управления общевойсковой амии ЗВО в целях поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины водительского состава и предотвращения аварий.

В течение месяца особое внимание военные автоинспекторы уделят готовности автомобильного транспорта к выезду на большие расстояния, в общей сложности на стационарных и подвижных постах проведут учет около 10 тыс. водителей и транспортных средств, проверят путевую документацию, противопожарное оборудование и средства первой медицинской помощи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВАИ
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