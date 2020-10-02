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02.10.2020 (16:20)

Более двух тысяч единиц техники объединения ПВО-ПРО будут переведены на зимний период эксплуатации

С 1 октября 2020 года в соединениях и воинских частях объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил начинается перевод военной и специальной техники на зимний период эксплуатации. Подобные мероприятия проводятся дважды в год – накануне летнего и зимнего периодов обучения. Целью перевода техники является обеспечение бесперебойной работы техники при низких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях.

Подготовка техники к зиме включает такие мероприятия, как расчет горючего и смазочных материалов, других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники на работу в зимних условиях. Помимо этого, с водителями будут проведены инструкторско-методические и показные занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях низкой температуры со сдачей зачётов. Техники проверят работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проведут осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.

Перевод техники планируется завершить в середине ноября 2020 года, после чего будут проведены итоговые осмотры, подведен итог и осуществлен дальнейший допуск личного состава объединения к зимней эксплуатации. Всего будет переведено около двух с половиной тысяч единиц военной и специальной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ПВО , ПРО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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