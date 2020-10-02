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02.10.2020 (16:14)

Двенадцать мин времен войны обнаружил и обезвредил в Финском заливе тральщик Балтийского флота «Александр Обухов»

Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота в ходе операции по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива с помощью штатного оборудования обнаружил 12 якорных мин времен Великой Отечественной войны, которые в настоящее время обезвреживаются прямо на месте.

С использованием телеуправляемых необитаемых роботизированных аппаратов экипаж корабля противоминной обороны с учетом плохой видимости под водой детально обследовал и классифицировал опасные находки как гальваноударные якорные мины.

Обследование проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит» и телеуправляемого аппарата «Си Скан».

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажа корабля являются плановыми и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

Справочно:

«Александр Обухов» - уникальный тральщик, с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы. Является первым кораблем противоминной обороны нового поколения.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Корабли , Балтийский флот , Западный военный округ
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