02.10.2020 (15:53)

Российские гранатометчики уничтожили условный караван с оружием на учении в горах Таджикистана

Гранатометчики 201-й военной базы РФ в ходе однодневного учения в горах Таджикистана уничтожили условный караван, перевозивший оружие и боеприпасы.

По замыслу мероприятия, незаконное вооруженное формирование на пикапах высокой проходимости осуществляло перевозку вооружения и боеприпасов к местам расположения схронов. Расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» выполнил воздушную разведку местности и определил вероятный маршрут движения каравана. Для ликвидации уловного противника мотострелковые подразделения вышли в назначенный район и заблаговременно на узком участке проселочной дороги организовали огневую засаду.

В ходе учебного боя гранатометчики, находившиеся на господствующих высотах, первыми выстрелами из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В поразили головную и замыкающую машины, тем самым блокировав дальнейшее движение колонны. Для уничтожения рассредоточившихся боевиков были применены станковые автоматические гранатометы АГС-17 и стрелковое оружие. Огневую поддержку с воздуха оказывали вертолеты Ми-8МТВ5-1.

При выполнении учебно-боевых задач у военнослужащих оценивались навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Всего к учению было привлечено около 500 военнослужащих от мотострелковых и разведывательных подразделений российской военной базы в Таджикистане.

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