02.10.2020 (15:47)

Военкоматы всех регионов дислокации ЦВО возглавили действующие военнослужащие

Действующие военнослужащие возглавили военные комиссариаты всех регионов дислокации Центрального военного округа (ЦВО). Кадровые изменения произошли в 29 регионах Урала, Сибири и Поволжья. На смену гражданским служащим Министерства обороны Российской Федерации назначены действующие военнослужащие. Помимо военкомов изменения коснулись должностей штатных заместителей комиссаров и начальников отделов подготовки и призыва граждан, а также мобилизационного.

Всего более 100 кадровых военнослужащих приступили к исполнению служебных обязанностей в военных комиссариатах регионов дислокации ЦВО: Республик Алтай, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Напомним, что в ходе осеннего призыва на военную службу с территории регионов дислокации войск ЦВО будет призвано более 54 тыс. человек.

Справочно:

Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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