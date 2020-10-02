02.10.2020 (15:41)

Военно-научное общество создано на первом курсе основного факультета Военной академии ГШ ВС РФ

Военно-научное общество создано на первом курсе факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С докладом по его работе на организационном собрании выступил руководитель научно-исследовательского центра вуза полковник Андрей Жураковский. В собрании приняли участие представители 17 военно-научных секций кафедр военной стратегии, государственного управления и национальной безопасности, оперативного искусства, материально-технического обеспечения, связи и информационных технологий, разведки и других. Участники избрали совет общества и его председателя – полковника Владислава Вылугина.

Военно-научная работа слушателей ведется в единой системе научной работы Военной академии Генерального штаба в тесной взаимосвязи с образовательной деятельностью. Она является ведущей формой и одновременно способом вовлечения обучающихся в профильные исследования, а также в перспективные разработки, направленные на повышение обороноспособности Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице