02.10.2020 (15:41)
Военно-научное общество создано на первом курсе основного факультета Военной академии ГШ ВС РФ
Военно-научное общество создано на первом курсе факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С докладом по его работе на организационном собрании выступил руководитель научно-исследовательского центра вуза полковник Андрей Жураковский. В собрании приняли участие представители 17 военно-научных секций кафедр военной стратегии, государственного управления и национальной безопасности, оперативного искусства, материально-технического обеспечения, связи и информационных технологий, разведки и других. Участники избрали совет общества и его председателя – полковника Владислава Вылугина.
Военно-научная работа слушателей ведется в единой системе научной работы Военной академии Генерального штаба в тесной взаимосвязи с образовательной деятельностью. Она является ведущей формой и одновременно способом вовлечения обучающихся в профильные исследования, а также в перспективные разработки, направленные на повышение обороноспособности Российской Федерации.