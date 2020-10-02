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02.10.2020 (15:34)

Артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь условного противника в горах Восточной Сибири

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения уничтожили условного противника в горах Республики Тыва из новейших самоходных орудий «Нона-СВК».

По замыслу мероприятия, разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили скопление противника у подножья горного хребта и передали данные на командный пункт. Командованием соединения на основании полученной информации о количестве живой силы, автомобильной и бронетехники противника было принято решение о его уничтожении.

Беспилотная авиация оперативно определила пути безопасных подходов, после чего расчёты самоходных орудий «Нона-СВК» выдвинулись в назначенный район и заняли огневые позиции. Артиллеристы беглым и сосредоточенными огнем с дистанции до 7 км произвели уничтожение условного противника.

Доразведку горной местности, корректирование и наведение огня осуществляли разведчики с помощью современного многофункционального оптико-электронного комплекса «Ирония».

В учении, которое прошло сегодня, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Мотострелковые войска , Артиллерия , Учения
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