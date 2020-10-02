02.10.2020 (15:29)

Экологический взвод Северного флота вывез металлолом с острова Кильдин в Баренцевом море

Экологический взвод Кольской флотилии разнородных сил Северного флота завершил сезонную работу по очистке острова Кильдин в Баренцевом море от металлического мусора. 17 военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Магомеда Ибрагимова работали на острове в течение трёх месяцев. За это время они собрали и подготовили к вывозу около 300 тонн металлолома.

Грузовики с мусором вывозил с острова экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский». В течение сентября он совершил восемь рейсов, в ходе которых доставлял на Кильдин бортовые КамАЗы. Там их загружали металлоломом военнослужащие экологического взвода, а затем десантный корабль перевозил грузовики на материк — в губу Грязная Кольского залива. С последним рейсом корабль забрал с острова и личный состав экологического взвода.

В течение сентября большой десантный корабль «Александр Отраковский» вывез весь собранный мусор с острова Кильдин.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Подобная масштабная работа на острове Кильдин была проведена впервые. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тыс. тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

В следующем году работы по экологической очистке Арктики будут продолжены.

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