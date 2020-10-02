02.10.2020 (15:23)

Под Нижним Новгородом артиллеристы и танкисты ЗВО нанесли массированный огневой удар по наступающему условному противнику

На полигоне Мулино в Нижегородской области в ходе двухстороннего тактического учения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) танковые и артиллерийские подразделения нанесли массированный огневой удар по наступающему условному противнику.

На завершающем этапе учения после проведенной с помощью беспилотной авиации разведки артиллерийским подразделениям, оснащённым гаубицами «Мста-С» и «Мста-Б», предстояло нанести сосредоточенный огонь по основным силам условного противника, а танковым подразделениям — стремительным ударом с флангов окружить и уничтожить его позиции.

Всего к двустороннему тактическому учению привлечены более 3,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения, военной и специальной техники. Мероприятие боевой подготовки проходит под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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