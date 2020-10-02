02.10.2020 (15:20)
Морские пехотинцы Балтийского флота вернулись в пункт постоянной дислокации
Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота, после завершения тактического учения на незнакомой местности, возвратились в пункт постоянной дислокации.
Морские пехотинцы на боевых машинах осуществили ночной 120-ти километровый марш с полигона Павенково в г.Балтийск.
На незнакомом полигоне военнослужащие успешно выполнили боевые артиллерийские стрельбы, а также стрельбы из противотанковых установок, вооружения боевых машин и штатного стрелкового оружия.
В рамках учения военнослужащие отработали практические действия по ведению маневренной обороны и наступления, а также вопросы взаимодействия с подразделениями артиллерийского соединения армейского корпуса.
В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.