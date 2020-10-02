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02.10.2020 (15:20)

Морские пехотинцы Балтийского флота вернулись в пункт постоянной дислокации

Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота, после завершения тактического учения на незнакомой местности, возвратились в пункт постоянной дислокации.

Морские пехотинцы на боевых машинах осуществили ночной 120-ти километровый марш с полигона Павенково в г.Балтийск.

На незнакомом полигоне военнослужащие успешно выполнили боевые артиллерийские стрельбы, а также стрельбы из противотанковых установок, вооружения боевых машин и штатного стрелкового оружия.

В рамках учения военнослужащие отработали практические действия по ведению маневренной обороны и наступления, а также вопросы взаимодействия с подразделениями артиллерийского соединения армейского корпуса.

В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ , Учения
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