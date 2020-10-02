02.10.2020 (15:12)

Семьи военнослужащих в Северной Осетии встретили подразделения, принимавшие участие в СКШУ «Кавказ-2020»

В Северную Осетию возвращаются подразделения 58-й общевойсковой армии, принимавшие участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».

Колонна военной техники из 255 машин совершила марш с полигона Капустин Яр к месту постоянной дислокации во Владикавказе, преодолев более 800 километров.

На въезде в республику колонну встречали семьи военнослужащих, представители командования и администрации города.

После доклада старшего колонны о прибытии начальник штаба 58-й общевойсковой армии генерал-майор Денис Лямин поздравил личный состав с успешным выполнением учебно-боевой задачи, а глава администрации местного самоуправления Кировского района Северной Осетии Казбек Батяев поблагодарил «защитников южных рубежей нашей Родины» и сказал: «Пусть все знают, что народ и армия едины!». Также военнослужащие возложили цветы к мемориалу защитникам Родины «Эльхотовские ворота».

Местные жители встречали военнослужащих традиционными осетинскими пирогами и русским караваем, а жены и дети — долгожданными объятьями.

СКШУ «Кавказ-2020» проводилось под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа. Участие в мероприятии принимали около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1000 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено до 12,9 тыс. военнослужащих.

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